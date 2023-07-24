"Тоттенхэм" выдвинул ультиматум Кейну

Руководство лондонского "Тоттенхэм" приняло решение по нападающему клуба Харри Кейну, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

По данным источника, владелец "шпор" Джо Льюис сказал президенту клуба Дэниелу Леви поставить Кейну ультиматум на фоне слухов о его возможном уходе в мюнхенскую "Баварию".

"Тоттенхэм" намерен предупредить англичанина, что он будет продан этим летом, если он откажется продлить соглашение с клубом.

Как пишет Daily Mail, владелец "шпор" не намерен отпускать 29-летнего игрока сборной Англии бесплатно по окончании следующего сезона, когда тот станет свободным агентом. Леви оценивает Кейна в 100 миллионов фунтов. При этом лондонцы пытаются сохранить нападающего, предлагая новый контракт с повышением зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готовит новое предложение по Кейну в размере 100 миллионов евро. Предыдущие два "Тотттенхэм" отклонил.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ