"Тоттенхэм" не пустил на стадион известного рэпера: подробности

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" отказался предоставить свой стадион для концертов Канье Уэста, передают Vesti.kz.

По данным The Sun, команда артиста планировала провести серию выступлений на Tottenham Hotspur Stadium, однако получила категорический отказ.

Причина решения связана не только с имиджем клуба, но и с его историей. "Тоттенхэм" традиционно ассоциируется с еврейской общиной Лондона, поэтому в клубе крайне чувствительно относятся к подобным вопросам.

Ранее Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих антисемитских высказываний, а также резонансных заявлений, в которых он положительно отзывался об Адольфе Гитлере.

На этом фоне руководство клуба приняло решение не сотрудничать с артистом и отклонило его предложение о проведении концертов на домашней арене.

После отказа представители музыканта начали искать альтернативные площадки. В итоге стало известно, что в июле Канье Уэст всё же выступит в Лондоне – он примет участие в фестивале Wireless.

Отметим, что Канье Уэст – американский рэпер, продюсер и дизайнер, один из самых влиятельных и одновременно самых скандальных артистов XXI века

