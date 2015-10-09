Топ-клуб готов купить Альвареса за 105 миллионов: известна позиция "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
Альварес вернётся в АПЛ?
По информации The Independent, в слугах аргентинца заинтересован "Арсенал". Лондонский клуб намерен как можно быстрее завершить переговоры по этому трансферу.
Именно Альварес является главным кандидатом на усиление линии атаки для "Арсенала" в текущее трансферное окно.
Детали переговоров
Отмечается, что "канониры" готовы заплатить за нападающего 105 миллионов. В свою очередь, "Атлетико" оценивает своего игрока выше - в 117 миллионов евро.
Переговорами со стороны "Арсенала" занимается спортивный директор Андреа Берта, ранее работавший в структуре "Атлетико". Лондонцы рассчитывают закрыть сделку ещё до старта предсезонной подготовки.
"Атлетико" отказал "Барсе"
Ранее сам Альварес хотел перейти в "Барселону". Однако в "Атлетико" не намерены усиливать своих прямых конкурентов по Ла Лиге. Также интерес к футболисту проявлял французский "Пари Сен-Жермен"
Напомним, прошлым летом "Атлетико" приобрёл 26-летнего аргентинца у "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.
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