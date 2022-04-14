Сын Роналду отпраздновал гол в стиле отца

Сын португальского футболиста "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился забитым голом в игре за юношескую команду англичан и отпраздновал его в стиле отца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Криштиану Роналду-младший вместе с "МЮ" (U-12) сыграл в международном юношеском турнире с участием лучших футбольных академий мира. В одном из матчей группового этапа его команда победила со счетом 5:0, а сам он отметился точным ударом после розыгрыша стандарта, сопроводив его празднованием в стиле отца.

Напомним, в 2021-м Роналду-старший вернулся в "МЮ", за который играл в период 2003-2009 годов.

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