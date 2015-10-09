Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Суперкомпьютер шокировал прогнозом на шансы "Арсенала" на титул в АПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал лондонский "Арсенал" главным фаворитом нынешнего сезона АПЛ, сообщают Vesti.kz.

По его расчётам, вероятность чемпионства "канониров" составляет 76,1 процента.

Шансы "Манчестер Сити" заметно ниже — 14,1 процента. Третьим в списке претендентов идёт "Челси" с показателем 3,4 процента. Возможности действующего чемпиона, "Ливерпуля", оцениваются лишь в 2,4 процента.

После 12 туров Премьер-лиги "Арсенал" возглавляет таблицу с 29 очками. "Челси" идёт вторым (23), а на третьем месте находится "Манчестер Сити" (22). "Ливерпуль" с 18 очками занимает лишь 11-ю строчку.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
11 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
12 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

