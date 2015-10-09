Суперкомпьютер шокировал прогнозом на шансы "Арсенала" на титул в АПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал лондонский "Арсенал" главным фаворитом нынешнего сезона АПЛ, сообщают Vesti.kz.

По его расчётам, вероятность чемпионства "канониров" составляет 76,1 процента.

Шансы "Манчестер Сити" заметно ниже — 14,1 процента. Третьим в списке претендентов идёт "Челси" с показателем 3,4 процента. Возможности действующего чемпиона, "Ливерпуля", оцениваются лишь в 2,4 процента.

Following this weekend's Premier League action, Arsenal now win the league in 76.1% of the current Opta supercomputer season simulations.



— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 24, 2025

После 12 туров Премьер-лиги "Арсенал" возглавляет таблицу с 29 очками. "Челси" идёт вторым (23), а на третьем месте находится "Манчестер Сити" (22). "Ливерпуль" с 18 очками занимает лишь 11-ю строчку.