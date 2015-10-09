Суперкомпьютер назвал фаворита на титул АПЛ после поражения "Ливерпуля"

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на борьбу за титул в АПЛ сезона-2025/26 после завершения шестого тура, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на неожиданное поражение от "Кристал Пэлас" (1:2) и первую осечку в чемпионате, главным фаворитом по-прежнему остаётся "Ливерпуль" Арне Слота - вероятность чемпионства "красных" оценивается в 46,5 процента.

Ближайший конкурент - "Арсенал", которому отдают 34,6%. Шансы действующего чемпиона, "Манчестер Сити", скромнее - лишь 10,1 процента. У сенсационного "Кристал Пэлас" - 3,8 процента, а у "Челси" всего 1,3 процента. Остальные претенденты получили меньше процента, включая "Тоттенхэм", "Борнмут", "Брайтон", "Фулхэм", "Эвертон", "Брентфорд", "Ньюкасл" и "Астон Виллу".

После шести туров таблица выглядит так: на вершине идёт "Ливерпуль" (15 очков), за ним следуют "Арсенал" (13) и "Кристал Пэлас" (12). В топ-5 также вошли "Тоттенхэм" (11) и сенсационный "Сандерленд" (11). А вот "Манчестер Сити" пока лишь седьмой (10), "Челси" занимает восьмое место (восемь очков).