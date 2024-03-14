Суперкамбэком с 0:3 обернулся матч в АПЛ. Такое удавалось только 2 клубам

"Борнмут" одержал волевую победу над "Лутоном" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Виталити - Дин Корт" в Борнмуте и завершилась со счетом 4:3.

При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в три мяча. В составе "Лутона" отличились Тахита Чонга (9-я минута), Чидози Огбене (31-я) и Росс Баркли (45+1).

Однако после перерыва "Борнмуту" удалось переломить ход игры и вырвать победу. Голы забили Доминик Соланке (50-я) и Илья Забарный (62-я), а Антуан Семеньо оформил дубль (64-я и 84-я).

Таким образом, "Борнмут" стал третьей командой, которая победила в матче АПЛ, уступая с разницей 3+ мяча после первого тайма.

Ранее отыграть такую разницу и победить удалось "Манчестер Юнайтед" (в 2001 году в матче с "Тоттенхэмом") и "Вулверхэмптону" (в 2003 году с "Лестером").

"Борнмут" набрал 35 очков и идет на 13-м месте в таблице английской премьер-лиги. "Лутон" (21) потерпел пятое поражение в шести последних матчах, продлил свою безвыигрышную серию до семи встреч и находится в "зоне вылета", занимая 18-ю строчку.