Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Суд в Англии: Блогерша два года преследовала футболистов "Челси" после краткосрочного романа

Суд в Англии: Блогерша два года преследовала футболистов "Челси" после краткосрочного романа
©instagram.com

Британская модель и блогерша Орла Мелисса Слоан в суде признала вину в преследовании футболистов "Челси", сообщает Sky Sports.

В ноябре 2020 года в доме у Бенджамина Чилуэлла она познакомилась с Мэйсоном Маунтом, с которым завязался роман. Через полгода футболист решил закончить отношения, но девушка не хотела с ним расставаться и начала преследование. 

Когда Маунт блокировал ее номер телефона, она писала ему с другого. Она использовала в общей сложности более 20 телефонных номеров. Преследования продолжались целых два года.

Слоан в своих сообщениях отправляла угрозы, призывала не будить в ней дьявола, а также обещала, что начнет преследовать всех новых пассий футболиста. 

Чилуэллу и Билли Гилмору, перешедшему потом в "Брайтон", тоже досталось. Сначала девушка просто пыталась выспросить у них про Маунта. А затем она завела фейковый аккаунт в соцсетях и стала публиковать в нем коллажи Чилуэлла с якобы его новыми возлюбленными, тегая при этом его семью.

Суд вынесет решение 20 июня.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56-42 72
4 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Челси АПЛ Правосудие

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:09
Англия
©twitter.com/ManCity Холанд вошел в историю "Манчестер Сити"
Сегодня , 17:40
Англия
©instagram.com Суд в Англии: Блогерша два года преследовала футболистов "Челси" после краткосрочного романа
Вчера , 22:48
Англия
©twitter.com/ManCity Холанд назвал свой любимый гол в дебютном сезоне АПЛ
Вчера , 19:49
Англия
©instagram.com/mosalah Этому нет оправдания - Салах о непопадании "Ливерпуля" в Лигу чемпионов
Вчера , 17:37
Англия
©arsenal.com "Арсенал" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024
Вчера , 16:53
Англия
©instagram.com/manchesterunited В "МЮ" прокомментировали выход в Лигу чемпионов
Вчера , 14:42
Англия
©ФК "Челси" Счет не по игре. Лэмпард разобрал разгром "Челси" от "Манчестер Юнайтед"
Вчера , 09:49
Англия
©twitter.com/LFC "Ливерпуль" остался без Лиги чемпионов впервые с 2016 года
25 мая, 16:35
Англия
©twitter.com/ManCity "40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере". Гвардиола - о ничьей с "Брайтоном" в АПЛ
23 мая, 15:55
Англия
©ПСЖ Месси пригласили в клуб АПЛ
23 мая, 10:03
Англия
©twitter.com/NUFC Клуб АПЛ впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
22 мая, 11:58
Англия
©teamtalk.com "Сити" не укрепит свое наследие, если не выиграет ЛЧ - Гвардиола
22 мая, 08:28
Англия
©twitter.com/OfficialBHAFC Представитель АПЛ впервые в своей истории вышел в еврокубки
21 мая, 14:52
Англия
©instagram.com/josep_gvardiola Гвардиола выиграл 33-й трофей в карьере
21 мая, 14:19
Англия
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ
21 мая, 10:24
Англия
©twitter.com/ManUtd "Манчестер Юнайтед" осталось набрать одно очко для попадания в Лигу чемпионов
20 мая, 20:20
Англия
©twitter.com/ManCity Гвардиола высказался об инциденте с Де Брюйне во время матча с "Реалом" в ЛЧ
20 мая, 20:00
Англия
©twitter.com/SpursOfficial Неожиданным исходом завершился матч в АПЛ
19 мая, 17:32
Англия
©twitter.com/ManCity Стали известны премиальные игроков "Манчестер Сити" в случае требла
18 мая, 22:51
Англия
©mancity.is/thetimes.co.uk Де Брюйне крикнул Гвардиоле "заткнись" во время матча с "Реалом" в Лиге чемпионов
18 мая, 22:01
Англия
©diariogol.com Раскрыта реакция Флорентино Переса на разгром от "Манчестер Сити" в ЛЧ
17 мая, 23:45
Англия
©twitter.com/LFCUSA "Ливерпуль" решил судьбу нескольких игроков
16 мая, 11:43
Англия
©twitter.com/ManCity Это воплощение мечты - Гвардиола о борьбе "Манчестер Сити" за требл
16 мая, 07:57
Англия
©ФК "Ливерпуль" "Ливерпуль" одержал разгромную победу в АПЛ
15 мая, 23:36
Англия
©twitter.com/imessi Стала известна главная трансферная цель ПСЖ на замену Лионелю Месси
15 мая, 20:37
Англия
© "Лестер" - "Ливерпуль": ничья не устроит никого
13 мая, 22:09
Англия
©twitter.com/B_Fernandes8 Полузащитник "Манчестер Юнайтед" назвал главную цель
13 мая, 17:40
Англия
© Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet
13 мая, 14:24
Англия
©azertag.az Еще один клуб отказался от назначения Нагельсмана
11 мая, 19:29
Англия
©ФК "Аль-Наср" Форвард "Арсенала" назвал Роналду своим примером для подражания

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus