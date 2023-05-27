Суд в Англии: Блогерша два года преследовала футболистов "Челси" после краткосрочного романа

Британская модель и блогерша Орла Мелисса Слоан в суде признала вину в преследовании футболистов "Челси", сообщает Sky Sports.

В ноябре 2020 года в доме у Бенджамина Чилуэлла она познакомилась с Мэйсоном Маунтом, с которым завязался роман. Через полгода футболист решил закончить отношения, но девушка не хотела с ним расставаться и начала преследование.

Когда Маунт блокировал ее номер телефона, она писала ему с другого. Она использовала в общей сложности более 20 телефонных номеров. Преследования продолжались целых два года.

Слоан в своих сообщениях отправляла угрозы, призывала не будить в ней дьявола, а также обещала, что начнет преследовать всех новых пассий футболиста.

Чилуэллу и Билли Гилмору, перешедшему потом в "Брайтон", тоже досталось. Сначала девушка просто пыталась выспросить у них про Маунта. А затем она завела фейковый аккаунт в соцсетях и стала публиковать в нем коллажи Чилуэлла с якобы его новыми возлюбленными, тегая при этом его семью.

Суд вынесет решение 20 июня.

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