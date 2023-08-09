Стивен Джеррард назвал своего любимого футболиста

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард, ныне возглавляющий "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии, назвал своего самого любимого футболиста, сообщают Vesti.kz.

Таковым оказался нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах. При этом Джеррард пообещал, что не будет пытаться его подписать в саудовскую команду.

"Мохамед Салах - мой любимый игрок. Я люблю "Ливерпуль", поэтому Салах останется там, где он есть", - приводит слова Джеррарда Goal.com.

Напомним, тренерскую карьеру Джеррард начал в 2017 году в молодежной системе "Ливерпуля". В 2019 году специалист возглавил "Рейнджерс", а через три года пришел в "Астон Виллу", в которой проработал менее года - в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В июле 2023 года он возглавил саудовский "Аль-Иттифак", куда летом перешел Джордан Хендерсон, игравший с Джеррардом в "Ливерпуле".

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