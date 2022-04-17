Стало известно, сколько будет стоить каждый гол Роналду в АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получит свыше миллиона евро за хет-трик в матче 33-го тура АПЛ против "Норвича", сообщает The Sun.

МЮ выиграл встречу со счетом 3:2. Все три гола на счету португальца, оформившего 60-й хет-трик в карьере.

В текущем сезоне Роналду забил 21 гол во всех турнирах, благодаря чему активировал пункт о бонусах в контракте с "Манчестер Юнайтед". В матче с "Норвичем" он заработал 906 тысяч евро за достижение отметки в 20 голов и 100 тысяч за хет-трик. Теперь он будет получать по 100 тысяч евро за каждый гол.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира