Стало известно, сколько будет стоить каждый гол Роналду в АПЛ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
МЮ выиграл встречу со счетом 3:2. Все три гола на счету португальца, оформившего 60-й хет-трик в карьере.
В текущем сезоне Роналду забил 21 гол во всех турнирах, благодаря чему активировал пункт о бонусах в контракте с "Манчестер Юнайтед". В матче с "Норвичем" он заработал 906 тысяч евро за достижение отметки в 20 голов и 100 тысяч за хет-трик. Теперь он будет получать по 100 тысяч евро за каждый гол.
Реклама