Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере. Это рекорд среди действующих футболистов

"Манчестер Юнайтед" победил "Норвич" (3:2) в 33-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хет-трик оформил Криштиану Роналду. Третий мяч португальский футболист "МЮ" забил со штрафного.

По информации БИЗНЕС Online, это первый гол португальца за 10 ударов со штрафного в этом сезоне. До этого он забивал со стандартного положения в июле 2020-го, еще играя за "Ювентус".

Также отмечается, что Роналду оформил хет-трик второй раз в сезоне. До этого забивал три гола в ворота "Тоттенхэма" (3:2). Также он в пятый раз в сезоне забил два или более голов.

Криштиану оформил 60-й хет-трик за карьеру (10 из них - в составе сборной Португалии). Это лучший результат среди всех действующих футболистов. Следом за Роналду идет форвард ПСЖ Лионель Месси, у которого 55 хет-триков за карьеру.

В 26 матчах чемпионата португалец забил 15 голов и занимает третье место в гонке бомбардиров, отставая лишь от Сон Хын Мина (17 голов в 29 матчах) и Мохаммеда Салаха (20 голов в 29 играх).

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в 2021 году, за английский клуб он выступал в период 2003-2009 годов, также в его карьере были мадридский "Реал" и лиссабонский "Спортинг".

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