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Стало известно, когда "Ливерпуль" подпишет звездного новичка

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Стало известно, когда "Ливерпуль" подпишет звездного новичка ©depositphotos.com/[email protected]

Полузащитник "Байера" и один из главных талантов Германии Флориан Вирц готовится к грандиозному переходу в "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Байера" и один из главных талантов Германии Флориан Вирц готовится к грандиозному переходу в "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

По данным авторитетного инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга, 22-летний игрок успешно прошел первую часть медосмотра для английского клуба.

Окончательное медицинское обследование запланировано на утро пятницы, 20 июня. Если все пойдет по плану, Вирц подпишет контракт с "красными" до 2030 года.

Сумма сделки - внушительная: 117 миллионов евро (100 миллионов фунтов) фиксированного платежа + 19,3 миллиона (16,5 миллионов) бонусами.

В прошлом сезоне Флориан Вирц провел 45 матчей, отметившись десятью голами и 12 результативными передачами, помогая "Байеру" бороться за титулы в Германии и Европе.

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