Стало известно, из-за чего обладателя "Золотого мяча" называли тупым

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал о разговоре со своим соотечественником Альваро Моратой, сообщают Vesti.kz. Нападающий "Милана" называл своего партнера по сборной Испании тупым.

"Мората всегда говорил мне, что я тупой, потому что у меня нет социальных сетей. Он говорил, что если бы я был соцсетях, то давно получил бы "Золотой мяч". И как только я его выиграл, я написал ему: "Смотри, "Золотой мяч" у меня в руках без всяких социальных сетей", - приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо.