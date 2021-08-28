Стало известно, из-за кого Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-игрок команды Рио Фердинанд убеждали Криштиану Роналду вернуться в английский футбольный клуб, сообщает Р-Спорт со ссылкой на The Athletic.

В пятницу "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с туринским "Ювентусом" по трансферу 36-летнего португальского форварда. По данным СМИ, ранее "Манчестер Сити" предлагал двухлетний контракт Роналду.

Отмечается, что Фергюсон сыграл "главную роль" в трансфере Роналду в "МЮ" в последние 24 часа, он звонил игроку и использовал хорошие связи с агентом Жорже Мендешем, чтобы помочь клубу. Фердинанд провел "страстный" разговор с бывшим одноклубником, который интересовался, какое влияние его переход в "Манчестер Сити" может оказать на его наследие в "Юнайтед".

Как появилась новость о том, что Роналду готов перейти в "Сити", главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер поговорил со своим ближайшим окружением и понял, что необходимо действовать. Сульшер посчитал, что переход португальца в стан конкурента нанесет вред клубу в глазах игроков, потенциальных новичков и болельщиков. Он спросил у исполнительного вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда, может ли клуб подписать контракт с Роналду. Вудворд согласился и приступил к переговорам с "Ювентусом".

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год и провел за команду 292 матча, забив 118 мячей. Вместе с "красными дьяволами" португальский форвард трижды выиграл чемпионат Англии (2007, 2008, 2009), а также стал победителем Лиги чемпионов в 2008 году, победив в финале, прошедшем в Москве в "Лужниках", лондонский "Челси".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!