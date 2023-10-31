Стало известно будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" планирует удержать Мохамеда Салаха в своем составе, сообщают Vesti.kz.

По информации аккаунта DeadlineDayLive в соцсети X "красные" не намерены продавать египетского нападающего в зимнее трансферное окно ни за какие суммы клубам из Саудовской Аравии.

Таким образом, можно утверждать, что Салах останется в "Ливерпуле" до завершения текущего сезона.

Ранее саудовский "Аль-Иттихад" предлагал "Ливерпулю" за египтянина в размере 170 миллионов евро, но "красные" не захотели отпускать своего лидера. Хотя первоначальное предложение "Аль-Иттихада" было в районе 100 миллионов евро.

31-летний Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года, а его нынешний контракт с "красными" действует до 2025 года.

В карьере нападающего также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". В сборную Египта привлекается с 2011 года.