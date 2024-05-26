Стало известно будущее Кевина де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне продолжит карьеру в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации Mirror, он продлит с "горожанами" контракт, который истекает 30 июня 2025 года. А после этапа карьеру в "Сити" уедет в МЛС. Ранее сообщалось о варианте с "Сан-Диего".

Также отмечается, что на этой неделе в преддверии летнего трансферного окна агенты Кевина Де Брюйне встретились с представителями 10 клубов Саудовской Аравии. Однако футболист не заинтересован в переходе в этот чемпионат, несмотря на предметный интерес со стороны от "Аль-Хиляля".

32-летний бельгиец выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Также в его карьере были "Вольфсбург", "Вердер", "Челси" и "Генк".

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), в которой его клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом, Де Брюйне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 миллионов евро.