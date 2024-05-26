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Новости спорта Футбол Англия
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Стало известно будущее Кевина де Брюйне

Стало известно будущее Кевина де Брюйне
©twitter.com/ManCity

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне продолжит карьеру в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации Mirror, он продлит с "горожанами" контракт, который истекает 30 июня 2025 года. А после этапа карьеру в "Сити" уедет в МЛС. Ранее сообщалось о варианте с "Сан-Диего".

Также отмечается, что на этой неделе в преддверии летнего трансферного окна агенты Кевина Де Брюйне встретились с представителями 10 клубов Саудовской Аравии. Однако футболист не заинтересован в переходе в этот чемпионат, несмотря на предметный интерес со стороны от "Аль-Хиляля".

32-летний бельгиец выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Также в его карьере были "Вольфсбург", "Вердер", "Челси" и "Генк".

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), в которой его клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом, Де Брюйне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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Метки:
Де Брюйне Кевин Манчестер Сити АПЛ Футбол Саудовская Аравия

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