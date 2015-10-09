Сопернику "Кайрата" назвали идеального игрока для чемпионской гонки в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о появившихся слухах, связывающих Хулиана Альвареса с возможным переходом в лондонский "Арсенал", сообщают Vesti.kz.

По информации СМИ, "канониры" рассматривают вариант с приобретением аргентинского форварда у мадридского "Атлетико". Сообщается, что потенциальная сумма сделки может достигнуть 92 миллионов евро.

"Игрок такого типа, как вы знаете, может справиться с важными моментами – он же чемпион мира. С таким игроком "Арсенал" закрыл бы вопрос о чемпионской гонке", – сказал Линекер в программе the Rest is Football.

В текущем сезоне Альварес провёл за "матрасников" 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и пять результативных передач.

Напомним, что следующий матч "Арсенал" проведет против "Кайрата". Игра с алматинцами пройдет в рамках заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча команд пройдёт в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия). "Арсенал" лидирует в общей таблице ЛЧ и гарантировал себе место в 1/8 финала, тогда "Кайрат" уже лишился шансов на плей-офф.

В АПЛ "Арсенал" лидирует, набрав 50 очков после 23 туров. "Канониры" на четыре балла опережают "Манчестер Сити" и "Астон Виллу".

