Англия
Сегодня 17:05
 

Сопернику "Кайрата" назвали идеального игрока для чемпионской гонки в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
©Depositphotos.com/poeticpenguin

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о появившихся слухах, связывающих Хулиана Альвареса с возможным переходом в лондонский "Арсенал", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

По информации СМИ, "канониры" рассматривают вариант с приобретением аргентинского форварда у мадридского "Атлетико". Сообщается, что потенциальная сумма сделки может достигнуть 92 миллионов евро.

"Игрок такого типа, как вы знаете, может справиться с важными моментами – он же чемпион мира. С таким игроком "Арсенал" закрыл бы вопрос о чемпионской гонке", – сказал Линекер в программе the Rest is Football.

В текущем сезоне Альварес провёл за "матрасников" 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и пять результативных передач.

Напомним, что следующий матч "Арсенал" проведет против "Кайрата". Игра с алматинцами пройдет в рамках заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча команд пройдёт в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия). "Арсенал" лидирует в общей таблице ЛЧ и гарантировал себе место в 1/8 финала, тогда "Кайрат" уже лишился шансов на плей-офф.

В АПЛ "Арсенал" лидирует, набрав 50 очков после 23 туров. "Канониры" на четыре балла опережают "Манчестер Сити" и "Астон Виллу".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Эвертон 23 9 6 8 25-26 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 23 6 8 9 31-38 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 208 человек

