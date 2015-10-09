Соперник "Кайрата" по ЛЧ устроил камбэк в матче с 5 голами

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали волевую победу над "Борнмутом" в матче 20-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, которые сумели совершить камбэк. В составе хозяев голы забили Эванилсон (10-я минута) и Эли Жуниор Крупи (77-я). У "канониров" отличились Габриэл (16-я минута) и Деклан Райс, оформивший дубль (54-я и 71-я).

"Арсенал" с 48 очками укрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Борнмут" располагается на 15-й строчке, имея в активе 23 балла.

7 января "Борнмут" примет "Тоттенхэм", а 8 января "Арсенал" сыграет дома с "Ливерпулем".

Отметим, что "Арсенал" является соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Команды встретятся 28 января 2026 года в Лондоне. Ранее, 20 января, казахстанский клуб в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге".

