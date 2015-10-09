Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:04
 

Соперник "Кайрата" по ЛЧ устроил камбэк в матче с 5 голами

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали волевую победу над "Борнмутом" в матче 20-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, которые сумели совершить камбэк. В составе хозяев голы забили Эванилсон (10-я минута) и Эли Жуниор Крупи (77-я). У "канониров" отличились Габриэл (16-я минута) и Деклан Райс, оформивший дубль (54-я и 71-я).

"Арсенал" с 48 очками укрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Борнмут" располагается на 15-й строчке, имея в активе 23 балла.

7 января "Борнмут" примет "Тоттенхэм", а 8 января "Арсенал" сыграет дома с "Ливерпулем".

Отметим, что "Арсенал" является соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Команды встретятся 28 января 2026 года в Лондоне. Ранее, 20 января, казахстанский клуб в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
3 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
9 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
10 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
11 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
12 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
13 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
14 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

