Шансы "Манчестер Сити" на титул в АПЛ поставили под сомнение

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил сомнение в том, что "Манчестер Сити" сможет выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне, сообщают Vesti.kz. "Горожане" после 28 туров занимают третье место в турнирной таблице, отставая от "Арсенала" и "Ливерпуля" на одно очко.

"Я не могу назвать победителя. В прошлом году у меня ни разу не было никаких сомнений в том, что "Манчестер Сити" выиграет титул. Несколько недель назад я по-прежнему склонялся к «Сити», но сейчас я немного в этом сомневаюсь", - приводит слова Кина Sky Sports.

В прошедшем туре "Манчестер Сити" не смог удержать победу в гостевом матче с "Ливерпулем". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Напомним, в предыдущем сезоне "горожане" оформили требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.