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Шансы "Манчестер Сити" на титул в АПЛ поставили под сомнение

Шансы "Манчестер Сити" на титул в АПЛ поставили под сомнение
©twitter.com/ManCity

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил сомнение в том, что "Манчестер Сити" сможет выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне, сообщают Vesti.kz. "Горожане" после 28 туров занимают третье место в турнирной таблице, отставая от "Арсенала" и "Ливерпуля" на одно очко.

"Я не могу назвать победителя. В прошлом году у меня ни разу не было никаких сомнений в том, что "Манчестер Сити" выиграет титул. Несколько недель назад я по-прежнему склонялся к «Сити», но сейчас я немного в этом сомневаюсь", - приводит слова Кина Sky Sports.

В прошедшем туре "Манчестер Сити" не смог удержать победу в гостевом матче с "Ливерпулем". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Напомним, в предыдущем сезоне "горожане" оформили требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 28 17 4 7 59-41 55
5 Тоттенхэм Хотспур 27 16 5 6 59-39 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 28 12 7 9 45-49 43
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 28 10 5 13 40-44 35
13 Борнмут 27 8 8 11 37-49 32
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 28 7 5 16 40-52 26
17 Ноттингем Форест 28 6 6 16 34-50 24
18 Лутон Таун 27 5 6 16 38-55 21
19 Бернли 28 3 5 20 27-62 14
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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Метки:
Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ

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