Англия
Сегодня 09:05
 

Сенсация сорвалась: "Реал" хотел обладателя "Золотого мяча", но Пеп поставил крест на сделке

  Комментарии

Сенсация сорвалась: "Реал" хотел обладателя "Золотого мяча", но Пеп поставил крест на сделке ©ПСЖ

Мадридский "Реал" рассматривал вариант с покупкой хавбека "Манчестер Сити" Родри, однако сделка была заблокирована лично Пепом Гвардиолой, сообщают Vesti.kz.

По информации El Nacional, наставник "горожан" дал понять руководству: испанец - фундамент команды, и его уход исключён. "Родри не продаётся", - подчеркнул каталонец.

Напомним, в сентябре 2024-го полузащитник перенёс разрыв крестообразных связок и вынужден был пропустить почти весь сезон.

Его контракт с "Сити" действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов. Впрочем, по словам Гвардиолы, недавно Родри снова почувствовал дискомфорт в травмированном колене и пока остаётся вне заявки.

Добавим, что в 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча". В этом году, награду забрал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

