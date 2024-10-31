Сенсацией завершился матч "Ман Сити" в Кубке лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Встреча команд состоялась на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы Тимо Вернер (5-я минута) и Пап Матар Сарр (25-я). У гостей отличился Матеуш Нунеш (45+4).

Таким образом, "Сити" вылетел из Кубка, а "Тоттенхэм" стал последним, восьмым участником 1/4 финала.

Ранее в эту стадию турнира пробились "Саутгемптон", "Брентфорд", "Кристал Пэлас", "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнайтед".

Отметим, что для "Сити" это поражение стало первым в сезоне. До этого "горожане" трижды сыграли вничью и одержали 11 побед, обыграв, в том числе, "Манчестер Юнайтед" по пенальти в Суперкубке Англии.

Кроме того, "Ман Сити" не проходит дальше 1/4 финала в Кубке лиги четыре сезона подряд после победы в финале в 2021-м.