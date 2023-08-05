Самый дорогой защитник в истории? "Манчестер Сити" объявил о переходе топового новичка

"Манчестер Сити" объявил о переходе 21-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола из немецкого клуба "Лейпцига", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Точная сумма трансфера не разглашается, однако, согласно данным СМИ, английский клуб заплатил около 90 миллионов евро за хорвата, что делает его самым дорогим защитником в истории футбола. Подписанный контракт с футболистом игроком рассчитан на пять лет.

"Я всегда мечтал выступать в Англии, сделать это сейчас в составе "Манчестер Сити" - после сезона, который они только что провели, - это настоящая честь для меня. Любой, кто видел игру "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Потрясающе получить шанс поработать с Пепом Гвардиолой. Я уверен, что буду развиваться под руководством лучшего тренера в мировом футболе", - отметил Гвардиол.

Гвардиол выступал за "Лейпциг" с 2020 года. В его карьере также было загребское "Динамо". В минувшем сезоне Бундеслиги он провел 30 матчей и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 75 миллионов евро.

В составе сборной Хорватии Гвардиол завоевал бронзу на ЧМ-2022 по футболу.

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