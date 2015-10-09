Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Салах высказался о дебютантах "Ливерпуля" и загадочном исчезновении новичка за 145 миллионов

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился впечатлениями от выступления новичков команды после победного матча четвертого тура АПЛ против "Бёрнли" (1:0), сообщают Vesti.kz.

Кроме того, египтянин прокомментировал неожиданное отсутствие в заявке шведского форварда Александера Исака, который недавно перешёл к мерсисайдцам из "Ньюкасла" за 145 миллионов евро.

"Сегодня был сильный соперник. Мы изо всех сил старались играть между линиями, но победить было сложно. Я рад, что в итоге нам удалось выиграть.

Игроки адаптируются к нашей схеме. У нас было несколько новых игроков в стартовом составе. Нужно время, чтобы встроить их в игру нашей команды. Мы стараемся, чтобы они чувствовали себя комфортно в игре. Алекс Исак пришёл на прошлой неделе, и он будет играть в команде. Мы стараемся найти баланс.

Мы не сдаёмся. Просто стараемся выкладываться по максимуму", – приводит слова Салаха официальный сайт "Ливерпуля".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

