Салах высказался о дебютантах "Ливерпуля" и загадочном исчезновении новичка за 145 миллионов

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился впечатлениями от выступления новичков команды после победного матча четвертого тура АПЛ против "Бёрнли" (1:0), сообщают Vesti.kz.

Кроме того, египтянин прокомментировал неожиданное отсутствие в заявке шведского форварда Александера Исака, который недавно перешёл к мерсисайдцам из "Ньюкасла" за 145 миллионов евро.

"Сегодня был сильный соперник. Мы изо всех сил старались играть между линиями, но победить было сложно. Я рад, что в итоге нам удалось выиграть.

Игроки адаптируются к нашей схеме. У нас было несколько новых игроков в стартовом составе. Нужно время, чтобы встроить их в игру нашей команды. Мы стараемся, чтобы они чувствовали себя комфортно в игре. Алекс Исак пришёл на прошлой неделе, и он будет играть в команде. Мы стараемся найти баланс.

Мы не сдаёмся. Просто стараемся выкладываться по максимуму", – приводит слова Салаха официальный сайт "Ливерпуля".