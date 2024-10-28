Салах сотворил историю, но "Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. При этом по ходу игры "канониры" дважды вели в счете.

В составе "Арсенала" голы забили Букайо Сака (9-я минута) и Микель Мерино (43-я). У "Ливерпуля" отличились Вирджил ван Дейк (18-я) и Мохамед Салах (81-я).

Для Салаха этот гол 163-м в АПЛ – египтянин вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись со знаменитым экс-игроком "Ливерпуля" Робби Фаулером.

Лучшим бомбардиром в истории АПЛ является Алан Ширер, на счету которого 260 мячей.

Салах уделал легенду АПЛ

Добавим, что "Арсенал" не проигрывает "Ливерпулю" в пяти матчах подряд. Это самая длительная серия с 2011 года. Причем команды сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ.

"Ливерпуль" впервые в сезоне сыграл вничью и идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка. "Арсенал" (18 баллов) располагается на третьем месте. Лидирует в АПЛ "Манчестер Сити" (23).