Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 19:53
 

Салах разозлился из-за переговоров "Ливерпуля" со своим преемником

  Комментарии

Поделиться
Салах разозлился из-за переговоров "Ливерпуля" со своим преемником ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает привлекать внимание СМИ и болельщиков, пока выступает за сборную Египта на Кубке африканских наций, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает привлекать внимание СМИ и болельщиков, пока выступает за сборную Египта на Кубке африканских наций, передают Vesti.kz.

В последних четырёх матчах АПЛ он не выходил в стартовом составе, а после ничьей 3:3 с "Лидсом" раскритиковал руководство клуба, намекнув, что кто-то хотел его выгнать.

Причины недовольства

Источники FootballTransfers сообщают, что Салах узнал о переговорах "Ливерпуля" со звёздным вингером "Борнмута" Антуаном Семеньо. Именно это стало основанием его намёков о возможном уходе. Главным виновником ситуации футболист считает спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса.

Трансферные перспективы

"Борнмут" заинтересован в уходе Семеньо летом, и он считается приоритетом для "Ливерпуля". Однако ситуация может измениться, если уже в январе поступят предложения по Семеньо от "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед". Это может заставить клуб действовать раньше запланированного времени.

На данный момент приоритетной стратегией остаётся продажа Салаха летом, но всё может измениться при серьёзном интересе со стороны топ-клубов уже в январе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 152 человек

Реклама

Живи спортом!