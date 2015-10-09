Салах разозлился из-за переговоров "Ливерпуля" со своим преемником

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает привлекать внимание СМИ и болельщиков, пока выступает за сборную Египта на Кубке африканских наций, передают Vesti.kz.

В последних четырёх матчах АПЛ он не выходил в стартовом составе, а после ничьей 3:3 с "Лидсом" раскритиковал руководство клуба, намекнув, что кто-то хотел его выгнать.

Причины недовольства

Источники FootballTransfers сообщают, что Салах узнал о переговорах "Ливерпуля" со звёздным вингером "Борнмута" Антуаном Семеньо. Именно это стало основанием его намёков о возможном уходе. Главным виновником ситуации футболист считает спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса.

Трансферные перспективы

"Борнмут" заинтересован в уходе Семеньо летом, и он считается приоритетом для "Ливерпуля". Однако ситуация может измениться, если уже в январе поступят предложения по Семеньо от "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед". Это может заставить клуб действовать раньше запланированного времени.

На данный момент приоритетной стратегией остаётся продажа Салаха летом, но всё может измениться при серьёзном интересе со стороны топ-клубов уже в январе.

