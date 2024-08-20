Салах принял судьбоносное решение о своем будущем в "Ливерпуле"

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах вероятно покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.

Судя по текущей ситуации, Это произойдет когда истечет его контракт в конце нынешнего сезона, отмечает Liverpool Echo.

По информации источника, потенциальной заменой египетскому футболисту в "Ливерпуле" может стать 23-летний вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, что Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года. За этот период он провел 350 матчей во всех турнирах, забив 212 голов и отдав 90 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.