Салах принял судьбоносное решение о своем будущем в "Ливерпуле"
Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах вероятно покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.
Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах вероятно покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.
Судя по текущей ситуации, Это произойдет когда истечет его контракт в конце нынешнего сезона, отмечает Liverpool Echo.
По информации источника, потенциальной заменой египетскому футболисту в "Ливерпуле" может стать 23-летний вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Напомним, что Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года. За этот период он провел 350 матчей во всех турнирах, забив 212 голов и отдав 90 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.
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