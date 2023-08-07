Салах получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии. Известны детали

Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Al-Riyadiah.
По информации источника, "Аль-Иттихад" вступил в переговоры с игроком по поводу его трансфера. Саудовский клуб предложил египетскому нападающему 180 миллионов евро за два сезона.
"Аль-Иттихад" готов выкупить нападающего у "Ливерпуля" за 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Салаху проявляется французский "Пари Сен-Жермен".
В прошлом сезоне АПЛ Салах сыграл за "Ливерпуль" 38 матчей, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.
В июне контракт с "Аль-Иттихадом" подписал бывший форвард мадридского "Реала", обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема.
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