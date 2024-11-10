Салах обошел чемпиона мира по ассистам в АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает подниматься на вершину исторических рейтингов Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

В матче против "Астон Виллы", завершившемся победой "Ливерпуля" со счетом 2:0, египтянин отметился голом и результативной передачей, что позволило ему выйти на 13-е место среди лучших ассистентов в истории лиги.

Салах обошел по числу ассистов легендарного Тьерри Анри, становившего чемпионом мира в составе сборной Франции, достигнув отметки в 75 голевых передач за карьеру в АПЛ. Лидером остается Райан Гиггз с 162 ассистами, а среди действующих игроков Салаха опережают лишь Кевин де Брёйне (113), Джеймс Милнер (89) и Кристиан Эриксен (76).