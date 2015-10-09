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Салах, обидчик "Реала" и чемпион мира. Кто номинирован на престижное звание?

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Салах, обидчик "Реала" и чемпион мира. Кто номинирован на престижное звание? ©x.com/LFC

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила имена шести финалистов на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила имена шести финалистов на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Они представляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Кого выберут лучшим игроком сезона в АПЛ?

  • Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
  • Александер Исак ("Ньюкасл");
  • Алексис Макаллистер ("Ливерпуль");
  • Коул Палмер ("Челси");
  • Деклан Райс ("Арсенал");
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Отметим, что одноклубник Мохамеда Салаха Алексис Маккалистер является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Деклан Райс из "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов стал одним из соавторов сокрушительного вылета "Реала".

Что касается Коула Палмера, то он, стал одним из открытий сезона в АПЛ. 

Теперь слово за профи - именно игроки определят, кто станет лучшим из лучших по итогам сезона 2024/25.

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