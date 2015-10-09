Салах, обидчик "Реала" и чемпион мира. Кто номинирован на престижное звание?

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила имена шести финалистов на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Они представляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Кого выберут лучшим игроком сезона в АПЛ?

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

Александер Исак ("Ньюкасл");

Алексис Макаллистер ("Ливерпуль");

Коул Палмер ("Челси");

Деклан Райс ("Арсенал");

Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Отметим, что одноклубник Мохамеда Салаха Алексис Маккалистер является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Деклан Райс из "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов стал одним из соавторов сокрушительного вылета "Реала".

Что касается Коула Палмера, то он, стал одним из открытий сезона в АПЛ.

Теперь слово за профи - именно игроки определят, кто станет лучшим из лучших по итогам сезона 2024/25.