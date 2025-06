Салах, обидчик "Реала" и чемпион мира. Кто номинирован на престижное звание?

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила имена шести финалистов на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Они представляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отметим, что одноклубник Мохамеда Салаха Алексис Маккалистер является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Деклан Райс из "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов стал одним из соавторов сокрушительного вылета "Реала".

Что касается Коула Палмера, то он, стал одним из открытий сезона в АПЛ.

Теперь слово за профи - именно игроки определят, кто станет лучшим из лучших по итогам сезона 2024/25.

PFA Players’ Player of the Year. 🏆



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️#PFAawards pic.twitter.com/tkEDz79WEN