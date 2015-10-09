Салах, обидчик "Реала" и чемпион мира. Кто номинирован на престижное звание?

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила имена шести финалистов на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.
Они представляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Кого выберут лучшим игроком сезона в АПЛ?
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
- Александер Исак ("Ньюкасл");
- Алексис Макаллистер ("Ливерпуль");
- Коул Палмер ("Челси");
- Деклан Райс ("Арсенал");
- Мохамед Салах ("Ливерпуль").
Отметим, что одноклубник Мохамеда Салаха Алексис Маккалистер является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.
Деклан Райс из "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов стал одним из соавторов сокрушительного вылета "Реала".
Что касается Коула Палмера, то он, стал одним из открытий сезона в АПЛ.
Теперь слово за профи - именно игроки определят, кто станет лучшим из лучших по итогам сезона 2024/25.
PFA Players’ Player of the Year. 🏆— PFA (@PFA) June 20, 2025
The Top Six. Chosen by the players. ⬇️#PFAawards pic.twitter.com/tkEDz79WEN
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