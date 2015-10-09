Салах может покинуть АПЛ раньше срока — интрига усиливается

"Ливерпуль" намерен сохранить Мохамеда Салаха и не рассматривает его уход в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Бена Джейкобса, руководство "красных" настаивает на том, чтобы египетский форвард полностью отработал действующее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года. Тем не менее интерес к Салаху со стороны клубов Саудовской Аравии не ослабевает — они хотели бы заполучить нападающего значительно раньше.

Сообщается, что представители футболиста уже провели переговоры с саудовскими официальными лицами. При определённых условиях возможный уход Салаха по завершении текущего сезона может устроить все стороны.

Салах присоединился к "Ливерпулю" в 2017 году, перейдя из "Ромы" за 42 млн евро. В нынешнем сезоне египтянин провёл 21 матч во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

