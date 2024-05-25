Руни нашел новую работу после провала в "Бирмингеме"

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни вскоре получит новое тренерское назначение. Его ждет позиция наставника в клубе второго дивизиона, сообщают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, в течение ближайших суток "Плимут Аргайл" представит 38-летнего Руни. По итогам этого сезона клуб едва не вылетел из Чемпионшипа в первую лигу, но смог спастись.

Последним местом работы Руни был "Бирмингем". В клубе Чемпионшипа он проработал с октября до января. Но из-за неудовлетворительных результатов - две победы в 15 матчах - он был уволен.

В прошлом он также тренировал американский "Ди Си Юнайтед" и английский "Дерби Каунти". Но нигде успеха он так и не добился.