Роналду не стал переходить в "Манчестер Сити" из-за разговора с Гвардиолой

Португальский форвард Криштиану Роналду отказался переходить в "Манчестер Сити" из-за Хосепа Гвардиолы, передает La Repubblica.

Ранее появились новости, что именно в стан "горожан" звезда футбола уйдет из туринского "Ювентуса". Однако все испортил телефонный разговор с главным тренером "Манчестер Сити".

Отмечается, что Гвардиола общался весьма "холодно" и стал гарантировать Роналду место в составе, что, естественно, не понравилось игроку.

Напомним, что в итоге о договоренности с португальцем объявил "Манчестер Юнайтед", и теперь ему предстоит играть против команды Гвардиолы.

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