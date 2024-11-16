Роналду отправил послание новому тренеру "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал назначение Рубена Аморима на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

39-летний португальский тренер после ухода из "Спортинга" подписал с МЮ контракт до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

"Желаю "Манчестер Юнайтед" и Рубену Амориму всего самого наилучшего в мире", — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Как информирует журналист Бен Джейкобс, в понедельник Аморим должен провести свою первую тренировку в "Манчестер Юнайтед" – ожидается, что к этому времени 39-летний наставник уже получит визу.

Напомним, до переезда в Англию Рубен Аморим на протяжении четырех с половиной лет работал в лиссабонском "Спортинге". Во главе "Юнайтед" он заменит Эрика тен Хага, уволенного в конце октября.