Роналду не попал в стартовый состав "МЮ" на матч с "Челси"

Португальский форвард Криштиану Роналду не попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч с "Челси", который пройдет в рамках 13-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Челси": Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Джеймс, Чалоба, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Зиеш, Хадсон-Одои, Вернер.
Запасные: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Баркли, Хаверц, Маунт, Пулишич, Ньигес, Лукаку.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Теллес, Бейи, Линделёф, Ван-Биссака, Матич, Фред, Фернандеш, Санчо, Рашфорд.
Запасные: Хендерсон, Дало, Джонс, Мата, ван де Бек, Гринвуд, Марсьяль, Роналду.
Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Ее обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут.