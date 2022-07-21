Роналду начал искать себе новый клуб

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продолжает искать себе новый клуб, сообщает Marca.

По информации источнику, Роналду ищет команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Однако португалец не вернется в "Реал". Сам мадридский клуб также не заинтересован в возвращении Роналду, хотя не прекращает работу на трансферном рынке.

ПСЖ принял решение по Роналду

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего перешел в "Ювентус", за который играл до 2021 года. В этом же году португальский нападающий вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Контракт с "МЮ" рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провел за манкунианцев 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

