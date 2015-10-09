Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Вчера 23:38
 

Родри шокировал выбором претендентов на "Золотой мяч"

  Комментарии

Поделиться
Родри шокировал выбором претендентов на "Золотой мяч" ©x.com/ballondor

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри высказался о том, кому бы отдал "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри высказался о том, кому бы отдал "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

Он высказался об этом перед матчем отбора на ЧМ-2026 своей национальной команды против сборной Турции. Игра в Конье пройдет завтра, 7 сентября.

"С "Золотым мячом" сложно. У меня есть предпочтения по отношению к товарищам по команде. ПСЖ был командой сезона, и сложно представить, чтобы кто-то из этой команды не выиграл его. Но из-за связей я бы предпочёл Ламина (Ямаля) или Педри, но, исходя из спортивных заслуг, это могли бы быть Усман (Дембеле) или Витинья", – приводит слова Родри Sport.es.

Напомним, именно Родри стал обладателем престижной награды France Football в 2024 году, оставив позади многих звёзд мирового футбола.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Испания
Проголосовало 72 человек

Реклама

Живи спортом!