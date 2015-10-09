Родри шокировал выбором претендентов на "Золотой мяч"

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри высказался о том, кому бы отдал "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.
Он высказался об этом перед матчем отбора на ЧМ-2026 своей национальной команды против сборной Турции. Игра в Конье пройдет завтра, 7 сентября.
"С "Золотым мячом" сложно. У меня есть предпочтения по отношению к товарищам по команде. ПСЖ был командой сезона, и сложно представить, чтобы кто-то из этой команды не выиграл его. Но из-за связей я бы предпочёл Ламина (Ямаля) или Педри, но, исходя из спортивных заслуг, это могли бы быть Усман (Дембеле) или Витинья", – приводит слова Родри Sport.es.
Напомним, именно Родри стал обладателем престижной награды France Football в 2024 году, оставив позади многих звёзд мирового футбола.
