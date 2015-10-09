Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
4 апреля 14:05
 

Родри покинет "Манчестер Сити"? Гвардиола сделал заявление

  Комментарии

Поделиться
©instagram.com/mancity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию от известного инсайдера Фабрицио Романо, что клуб предложил новый контракт 29-летнему испанскому полузащитнику Родри.

Поделиться

 Ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский "Реал". Действующее соглашение Родри с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

"Я знаю, чего клуб хочет от Родри; он хочет, чтобы тот остался, остался и ещё раз остался. Думаю ли я, что он останется? Думаю, да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счёт, но в конце концов… я не знаю", — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.


В нынешнем сезоне полузащитник провёл за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Пальма-де-Мальорка   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 апреля 19:15   •   закончен
Мальорка
Мальорка
(Пальма-де-Мальорка)
2:1
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Мальорка

19%

Ничья

7%

Реал М

73%

Проголосовало 67 человек

Реклама

Живи спортом!