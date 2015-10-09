Родри покинет "Манчестер Сити"? Гвардиола сделал заявление

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию от известного инсайдера Фабрицио Романо, что клуб предложил новый контракт 29-летнему испанскому полузащитнику Родри.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский "Реал". Действующее соглашение Родри с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

"Я знаю, чего клуб хочет от Родри; он хочет, чтобы тот остался, остался и ещё раз остался. Думаю ли я, что он останется? Думаю, да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счёт, но в конце концов… я не знаю", — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

