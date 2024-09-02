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Рекордсмен Лиги чемпионов сделал признание о Холанде перед матчем с Казахстаном

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Рекордсмен Лиги чемпионов сделал признание о Холанде перед матчем с Казахстаном ©x.com/ManCity

Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне спросили, считает ли он одноклубника Эрлинга Холанда лучшим нападающим, с которым ему доводилось играть, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне спросили, считает ли он одноклубника Эрлинга Холанда лучшим нападающим, с которым ему доводилось играть, сообщают Vesti.kz.

"Сложный вопрос. Наверное, в штрафной площади он действительно лучший. Если говорить в целом, то лучший - Серхио Агуэро. Однако Эрлинг - самый результативный нападающий, с которым я играл", - цитирует де Брюйне City Xtra.

В минувшем сезоне бельгийский футболист установил любопытный рекорд в Лиге чемпионов. 80 процентов голов де Брюйне в Лиге чемпионов были забиты в плей-офф (12/15) - самый высокий процент среди игроков с 5+ голами на турнире.

Каждый из последних десяти голов Де Брюйне в ЛЧ был забит в плей-офф.

Напомним, Эрлинг Холанд 6 сентября в составе сборной Норвегии в рамках Лиги наций сыграет против Казахстана в Алматы.

Холанд Эрлинг Де Брюйне Кевин Манчестер Сити Сборная РК по футболу Лига наций Футбол

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