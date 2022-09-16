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Новости спорта Футбол Англия
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Ребенок пошутил над легендой "Челси"

Ребенок пошутил над легендой "Челси"
©ФК "Челси"

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба стал жертвой пранка во время визита в Кувейт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ребенок в футболке "синих" подошел к 44-летнему ивуарийцу с просьбой получить автограф. После того как Дрогба расписался, тот засмеялся и снял футболку "Челси", а под ней оказалась форма "Арсенала". Дидье удивился и с улыбкой на лице прокричал: "О, мой Бог, нет", после чего оставил автограф и на футболке "канониров".

Напомним, что Дрогба выступал за "Челси" в течение девяти лет: с 2004 по 2012 год и в сезоне-2014/15. На его счету десять голов и четыре голевые передачи в 15 матчах против "Арсенала".

Также в карьере Дидье были "Ле-Ман", "Генгам", "Марсель", "Шанхай Шэньхуа", "Галатасарай", "Монреаль Импакт", "Финикс Райзинг". За сборную Кот-д’Ивуар выступал в период 2002-2014 годов.

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Метки:
Челси АПЛ

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