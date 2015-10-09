"Реалу" сообщили плохие новости перед матчем с "Кайратом"

Мадридский "Реал" получил неприятный удар на трансферном рынке перед выездной встречей с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Как стало известно, центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба продлил контракт с лондонским "Арсеналом".

Испанская пресса ранее сообщала, что "сливочные" планировали подписать француза летом следующего года, когда у него истекал действующий договор с "канонирами". Такой подход уже приносил "Реалу" успех: в 2024 году клуб бесплатно заполучил Килиана Мбаппе, а летом нынешнего года — Трента Александера-Арнольда. Однако с Салиба проверенная схема дала сбой — футболист остаётся в Лондоне до 2030 года.

Салиба защищает цвета "Арсенала" с 2019 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 80 миллионов. В нынешнем розыгрыше АПЛ он уже провёл четыре матча, а также отметился одной результативной передачей в поединке Кубка английской лиги.

Напомним, сегодня, 30 августа, "Реал" сыграет с "Кайратом" в Алматы. Матч второго тура Лиги чемпионов пройдёт на стадионе "Центральный" и начнётся в 21:45 по времени столицы. Прямая трансляция доступна по ссылке.