"Реалу" сообщили плохие новости перед матчем с "Кайратом"

Мадридский "Реал" получил неприятный удар на трансферном рынке перед выездной встречей с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.
Как стало известно, центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба продлил контракт с лондонским "Арсеналом".
Испанская пресса ранее сообщала, что "сливочные" планировали подписать француза летом следующего года, когда у него истекал действующий договор с "канонирами". Такой подход уже приносил "Реалу" успех: в 2024 году клуб бесплатно заполучил Килиана Мбаппе, а летом нынешнего года — Трента Александера-Арнольда. Однако с Салиба проверенная схема дала сбой — футболист остаётся в Лондоне до 2030 года.
Салиба защищает цвета "Арсенала" с 2019 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 80 миллионов. В нынешнем розыгрыше АПЛ он уже провёл четыре матча, а также отметился одной результативной передачей в поединке Кубка английской лиги.
Напомним, сегодня, 30 августа, "Реал" сыграет с "Кайратом" в Алматы. Матч второго тура Лиги чемпионов пройдёт на стадионе "Центральный" и начнётся в 21:45 по времени столицы. Прямая трансляция доступна по ссылке.
One of us.— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025
We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/82i5CkiF5I
Рома
(Рим)
Лилль
(Лилль)
Реклама