"Реал" нацелен на трансфер лидера "Ливерпуля"

Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд может стать игроком мадридского "Реала" в следующем году, передают Vesti.kz.

По информации TalkSport игрок может заключить предварительное соглашение с зарубежным клубом в январе, поскольку его контракт истекает следующим летом. Однако источники, близкие к "сливочным", говорят, что они хотят проявить уважение к своим коллегам из Англии.

В октябре из-за травмы крестообразной связки выбыл основной правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Также отмечается, что футболист "Ливерпуля" поддерживает дружбу с полузащитником чемпионов Испании Джудом Беллингемом.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел в английском чемпионате в составе "Ливерпуля" 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и получил две желтых карточки.