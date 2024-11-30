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"Реал" нацелен на трансфер лидера "Ливерпуля"

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"Реал" нацелен на трансфер лидера "Ливерпуля" ©liverpoolfc.com

Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд может стать игроком мадридского "Реала" в следующем году, передают Vesti.kz

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Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд может стать игроком мадридского "Реала" в следующем году, передают Vesti.kz

По информации TalkSport игрок может заключить предварительное соглашение с зарубежным клубом в январе, поскольку его контракт истекает следующим летом. Однако источники, близкие к "сливочным", говорят, что они хотят проявить уважение к своим коллегам из Англии.

В октябре из-за травмы крестообразной связки выбыл основной правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Также отмечается, что футболист "Ливерпуля" поддерживает дружбу с полузащитником чемпионов Испании Джудом Беллингемом.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел в английском чемпионате в составе "Ливерпуля" 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и получил две желтых карточки.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
3 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
4 Челси 12 6 4 2 23-14 22
5 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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