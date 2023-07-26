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ПСЖ начал борьбу с "Манчестер Юнайтед" за обидчика сборной Казахстана

ПСЖ начал борьбу с "Манчестер Юнайтед" за обидчика сборной Казахстана
©twitter.com/FabrizioRomano

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение итальянской "Аталанте" по трансферу нападающего сборной Дании Расмуса Хейлунна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оно включает фиксированную сумму в размере 50 миллионов евро и дополнительные бонусы на сумму десяти миллионов евро.

Тем не менее, "Аталанта" всегда настаивала на получении, по меньшей мере, 70 миллионов евро за продажу Хейлунна, учитывая его молодость и потенциал.

Однако, помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к датчанину проявляет также ПСЖ, и парижане уже ведут переговоры с окружением форварда.

Тем временем, "Юнайтед" уже достиг соглашения с самим футболистом относительно личного контракта.

Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость Хойлунда в 45 миллионов евро, однако "Манчестер Юнайтед" готов заплатить больше предполагаемой цены, чтобы укрепить атакующую линию.

В сезоне 2022/23 Хейлунн провел 34 матча за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до июня 2027 года.

Напомним, что в матче отбора на Евро-2024 против Казахстана датский форвард оформил дубль. Впрочем, в той игре в Астане подопечные Магомеда Адиева совершили камбэк (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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