ПСЖ начал борьбу с "Манчестер Юнайтед" за обидчика сборной Казахстана

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение итальянской "Аталанте" по трансферу нападающего сборной Дании Расмуса Хейлунна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оно включает фиксированную сумму в размере 50 миллионов евро и дополнительные бонусы на сумму десяти миллионов евро.

Тем не менее, "Аталанта" всегда настаивала на получении, по меньшей мере, 70 миллионов евро за продажу Хейлунна, учитывая его молодость и потенциал.

Однако, помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к датчанину проявляет также ПСЖ, и парижане уже ведут переговоры с окружением форварда.

Тем временем, "Юнайтед" уже достиг соглашения с самим футболистом относительно личного контракта.

Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость Хойлунда в 45 миллионов евро, однако "Манчестер Юнайтед" готов заплатить больше предполагаемой цены, чтобы укрепить атакующую линию.

В сезоне 2022/23 Хейлунн провел 34 матча за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до июня 2027 года.

Напомним, что в матче отбора на Евро-2024 против Казахстана датский форвард оформил дубль. Впрочем, в той игре в Астане подопечные Магомеда Адиева совершили камбэк (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

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