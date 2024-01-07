Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Просто шикарно! Как Де Брюйне вернулся на поле спустя 149 дней

Просто шикарно! Как Де Брюйне вернулся на поле спустя 149 дней
©ФК "Манчестер Сити"

Один из лидеров "Манчестер Сити" бельгиец Кевин Де Брюйне вернулся на поле после травмы, полученной еще летом 2023 года. Он вышел на замену в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда", сообщают Vesti.kz.

32-летний футболист остался на скамейке запасных, но вышел на замену на 57-й минуте, заняв место Джека Грилиша. А на 74-й после его точной передачи отличился Жереми Доку. Так два свежих игрока организовали пятый гол горожан и поставили жирную точку в матче - 5:0.

Авторами остальных голов стали оформивший дубль Фил Фоден и Хулиан Альварес. Еще один мяч игроки гостевой команды сами срезали в свои ворота.

Напомним, что на старте сезона 2023/24 Кевин провел лишь два матча: в Суперкубке Англии против "Арсенала" (1:1, 1:4 - по пенальти), а также в первом туре АПЛ против "Бернли" (3:0). Во второй встрече он вышел в старте, но был заменен уже на 23-й минуте из-за полученной травмы подколенного сухожилия.

Всего Де Брюйне отсутствовал 149 дней. Теперь в текущей кампании на его счету три матча во всех турнирах и две результативные передачи.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Арсенал АПЛ Бельгия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus