Просто шикарно! Как Де Брюйне вернулся на поле спустя 149 дней

Один из лидеров "Манчестер Сити" бельгиец Кевин Де Брюйне вернулся на поле после травмы, полученной еще летом 2023 года. Он вышел на замену в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда", сообщают Vesti.kz.

32-летний футболист остался на скамейке запасных, но вышел на замену на 57-й минуте, заняв место Джека Грилиша. А на 74-й после его точной передачи отличился Жереми Доку. Так два свежих игрока организовали пятый гол горожан и поставили жирную точку в матче - 5:0.

Авторами остальных голов стали оформивший дубль Фил Фоден и Хулиан Альварес. Еще один мяч игроки гостевой команды сами срезали в свои ворота.

Напомним, что на старте сезона 2023/24 Кевин провел лишь два матча: в Суперкубке Англии против "Арсенала" (1:1, 1:4 - по пенальти), а также в первом туре АПЛ против "Бернли" (3:0). Во второй встрече он вышел в старте, но был заменен уже на 23-й минуте из-за полученной травмы подколенного сухожилия.

Всего Де Брюйне отсутствовал 149 дней. Теперь в текущей кампании на его счету три матча во всех турнирах и две результативные передачи.