Пойдет по стопам Роналду? Тренер "МЮ" спровоцировал новый скандал с капитаном

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала заявление по ситуации с защитником Гарри Магуайром. Ранее главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг лишили игрока капитанской повязки.

"Все в "Манчестер Юнайтед" благодарят Гарри за его вклад в качестве капитана за последние три с половиной года. Менеджер объявит имя нового капитана в установленном порядке после того, как сообщит об этом игрокам", - сказано в заявлении.

Между тем, The Sun сообщает, что Магуайр готов покинуть клуб из-за лишения капитанской повязки. По информации источника, футболист был разозлен, шокирован и расстроен, когда тен Хаг объявил ему о своем решении.

Магуайр понимает, что его время в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу. Защитник готов рассмотреть возможность перехода в "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" или "Челси", которые заинтересованы в подписании игрока. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года.

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Магуайр, купленный у "Лестера" за 93 миллиона евро в 2019 году, стал капитаном "Манчестер Юнайтед" всего через полгода после перехода, после трансфера Эшли Янга в миланский "Интер". В тот момент главным тренером "красных дьяволов" был Уле-Гуннар Сульшер.

В прошлом сезон Магуайр сохранил свой статус под руководством тен Хага, несмотря на то, что не всегда попадал в стартовый состав. На протяжении большей части кампании функции капитана на поле выполнял Бруно Фернандеш.

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Напомним, зимой в "МЮ" произошел еще один скандал. Тогда Криштиану Роналду раскритиковал руководство и инфраструктуру "красных дьяволов", бывшего и нынешнего главных тренеров - Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, после чего ушел из клуба.

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