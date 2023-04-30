Последний раз это было 92 года назад: у Холанда новое достижение

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил гол "Фулхэму" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", он стал первым за 92 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон.

В сегодняшней встрече Холанд открыл счет уже на третьей минуте матча, реализовав пенальти.

22-летний норвежец забил 34 мяча в АПЛ, 12 - в Лиге чемпионов, 3 - в Кубке Англии и 1 - в Кубке английской лиги.

Подобное достижение покорялось лишь трем футболистам, причем последний раз это произошло аж 92 года назад. Отметку в 50 голов за сезон в свое время достигали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/31).

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