"После этого он был как шелковый". Судья АПЛ раскрыл способ борьбы с "нырками" Роналду

Бывший судья английской премьер-лиги Марк Халси рассказал, как обслуживал матчи с участием Криштиану Роналду за "Манчестер Юнайтед".

"Роналду заработал репутацию человека, который падает от любого прикосновения. Он всегда просил штрафной после фола на себе.

Я судил его игры 18 раз за свою карьеру, но мне особенно запомнились два случая. Я работал на матче "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" в декабре 2007 года.

После предыгрового жребия я передал монету боковому судье. Роналду стоял передо мной, и я сказал ему: "Не падай слишком легко сегодня, потому что я ничего не свистну". Я чувствовал, что мне нужно быть главнее него, чтобы избежать каких-либо проблем в игре.

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Затем в первые несколько минут игры Роналду полностью проигнорировал то, что я ему только что сказал, и "нырнул" после одного из контактов.

Он просил о штрафном, а я раскинул руки и крикнул ему: "Что я тебе только что сказал?" После этого он был как шелковый.

Я не сомневаюсь, что сэр Алекс Фергюсон и его товарищи по команде очень усердно работали, чтобы Криштиану оставался на ногах. С годами телосложение португальца сделало его более сильным игроком, и он адаптировался в АПЛ.

Второй случай: моей последней международной игрой в качестве арбитра ФИФА был отборочный матч чемпионата Европы между сборными Португалии и Азербайджана в октябре 2006 года.

После игры Роналду вошел в судейскую комнату и подарил мне подписанную футболку. Он сказал: "Желаю вам всего наилучшего". Я понял, что он хороший парень. У нас были хорошие отношения на поле, несмотря на то что было в АПЛ", - приводит слова Халси The Sun.

Роналду побил мировой рекорд по голам и дал пощечину сопернику во время матча

Напомним, за шесть сезонов в "Манчестер Юнайтед" Роналду провел 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и трофей в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

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