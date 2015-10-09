Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
После Кубка Африки Салах решит свою судьбу в "Ливерпуле"

Английские СМИ продолжают активно обсуждать возможный уход Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz.

Главный тренер "красных" Арне Слот решил вернуть 33-летнего египтянина в состав перед матчем с "Брайтоном", однако после встречи с "чайками" клуб вновь потеряет своего лидера — Салах отправится в расположение сборной Египта для участия в Кубке Африки.

По информации журналиста Алекса Крука, "Ливерпуль" планирует обсудить с форвардом его будущее в клубе уже в следующем месяце, сразу после возвращения игрока в Англию.

Действующий контракт Салаха рассчитан до середины 2027 года. При этом интерес к лучшему бомбардиру прошлого сезона Премьер-лиги проявляют клубы Саудовской Аравии.

