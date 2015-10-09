Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино прокомментировал крупное поражение от "Ливерпуля" в 11-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Эта игра была дебютной для специалиста во главе манкунианцев.

— Маурисио, "МЮ" пропустил четыре мяча. Теперь команда на 19-м месте…

— Да, но давайте говорить только о сегодняшних обстоятельствах. Меня здесь раньше не было. Я беру на себя ответственность за сегодняшний результат: мы пропустили четыре гола, играя вдесятером. Учитывая, что нам пришлось провести на "Энфилде" более 80 минут в меньшинстве, я, безусловно, несу за это ответственность — никаких проблем. Но я не хочу сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было в прошлом. Мы, конечно, проанализируем произошедшее, но сейчас речь идёт именно о сегодняшнем дне, — приводит слова Почеттино официальный сайт МЮ.

После этой игры "Ливерпуль" набрал 21 очко и находится на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (8) располагается в зоне вылета - на 19-м месте.

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