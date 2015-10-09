Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Вчера 16:58
 

Победитель Лиги чемпионов выбрал между "Арсеналом" и "Ливерпулем"

  Комментарии

Поделиться
Победитель Лиги чемпионов выбрал между "Арсеналом" и "Ливерпулем" ©instagram.com/psg

Французский вингер "Пари Сен-Жермена" Брэдли Баркола определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Французский вингер "Пари Сен-Жермена" Брэдли Баркола определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Льюиса Стила, 23-летний футболист предпочёл бы перейти в лондонский "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля". Одним из ключевых факторов для игрока является возможность работать под руководством Микеля Артеты. Кроме того, Барколу привлекает жизнь в столице Англии.

В минувшем сезоне француз провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Действующее соглашение Барколы с "Пари Сен-Жерменом" рассчитано до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость одного из самых перспективных французских вингеров составляет 70 миллионов евро.

Напомним, что Баркола является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 02:00   •   закончен
Парагвай
Парагвай
0:1
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Парагвай

12%

Ничья

3%

Франция

85%

Проголосовало 344 человек

Реклама

Живи спортом!