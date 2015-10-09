Победитель Лиги чемпионов выбрал между "Арсеналом" и "Ливерпулем"

Французский вингер "Пари Сен-Жермена" Брэдли Баркола определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Льюиса Стила, 23-летний футболист предпочёл бы перейти в лондонский "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля". Одним из ключевых факторов для игрока является возможность работать под руководством Микеля Артеты. Кроме того, Барколу привлекает жизнь в столице Англии.

🚨NEW— Lewis Steele (Daily Mail): Arsenal want to sign Bradley Barcola from PSG and view him as an upgrade on current options. PSG are demanding a minimum of £116 million.



Barcola has genuine opportunities to leave this summer and reportedly prefers a move to Arsenal over… — Fan Arsenal Team (@_ArsenalTeam) July 3, 2026

В минувшем сезоне француз провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Действующее соглашение Барколы с "Пари Сен-Жерменом" рассчитано до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость одного из самых перспективных французских вингеров составляет 70 миллионов евро.

Напомним, что Баркола является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ.

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