Петр Чех покинет "Челси"

Бывший голкипер, а ныне технический директор и спортивный советник "Челси" Петр Чех покинет лондонский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Telegraph.

Чех принял решение об отставке после ухода из клуба спортивного директора Марины Грановской и председателя совета директоров Брюса Бака. Оба специалиста работали в "Челси" с 2003 года и ассоциируются с эпохой Романа Абрамовича в лондонском клубе.

Напомним, должность Грановской временно будет занимать новый совладелец "Челси" Тодд Боули. Кто займет место Петра Чеха при новом руководстве - пока что неизвестно.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. В конце мая 2022 года Абрамович официально продал клуб консорциуму Тодда Боули.

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